Ex-bodyguards klagen Johnny Depp aan

In documenten die E! News in handen heeft, staat dat de werknemers bloot werden gesteld aan onveilige werksituaties. Daarnaast zouden ze voornamelijk als babysitter en chauffeur zijn ingezet voor Depp en diens kinderen en entourage.

In de papieren zou staan dat een aantal hoge bazen bij de politie van Los Angeles de acteur tegen zichzelf heeft moeten beschermen, vanwege diens "donkere" kanten. De twee ex-bodyguards beweren dat ze Depp meerdere malen uit nachtclubs hebben moeten slepen, omdat hij onder invloed van allerlei substanties was.

De bodyguards werkten via het bedrijf Premier Group International voor Depp. Toen de acteur in 2016 financiële problemen kreeg, gingen ze bij hem in dienst om hem zo van actieve bescherming te voorzien. De problemen begonnen zich vanaf dat moment op te stapelen, aldus de ex-werknemers.

Depp zou ze in de periode van mei 2016 tot januari 2018 nooit overuren hebben uitbetaald. Ook was er tijdens een twaalfurige werkdag geen tijd voor maaltijden of rustperiodes.