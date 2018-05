Kanye West raakte na liposuctie verslaafd aan pijnstillers

Dat onthult de 40-jarige rapper dinsdag aan entertainmentsite TMZ, waaraan hij een live-interview gaf.

"Ik was aan de drugs", aldus de echtgenoot van realityster Kim Kardashian. "Ik wilde er goed uitzien voor jullie", geeft hij aan als reden voor de liposuctiebehandeling.

Hij legt uit dat zijn arts hem pillen voorschreef om de pijn die na de liposuctie volgde te bestrijden. West raakte er vervolgens verslaafd aan en bleef de pijnstillers innemen, ook tijdens de The Saint Pablo Tour, die de artiest in de zomer en herfst van 2016 deed.

Ziekenhuisopname

In november van dat jaar werd bekend dat West in het ziekenhuis was opgenomen wegens "vermoeidheidsverschijnselen", volgens bronnen omdat hij een zware depressie had en paranoïde was.

Hij zou al lang last hebben van deze verschijnselen, maar het zou zijn verergerd na de dood van zijn moeder Donda West, die in 2007 overleed aan de gevolgen van een buikwandcorrectie en een borstverkleining. De resterende optredens van de tour werden toen geannuleerd.

De artiest zorgde tijdens enkele shows voor opschudding. Zo hield hij een tirade over Beyoncé, Hillary Clinton, Drake en Mark Zuckerberg. Een dag later annuleerde hij op het laatste moment een show in Californië. Volgens West was dit een gevolg van de verslaving die hij destijds had.