Waylon noemt zwangerschap vriendin Bibi 'niet onverwacht'

"Nee, dat was die niet", aldus de 38-jarige zanger op een persconferentie voor het Eurovisiesongfestival, waar hij op 10 mei in de halve finale staat. Dat meldt Shownieuws.

"Bibi en ik hebben een goede relatie en begonnen zoals iedereen over kinderen te praten."

Waylon zegt dat het stel, dat sinds november 2017 samen is, voor een zwangerschap "geen tijdspad heeft uitgestippeld". "We hadden zoiets van: als het gebeurt, dan gebeurt het."

"Sommige mensen proberen het twee of drie jaar en dan gebeurt het, of misschien zelfs wel nooit. Wij zouden wel kijken wat er zou gebeuren. We houden heel erg veel van elkaar en, zeker, we zijn er klaar voor."

Zwaar

Verder noemt de zanger de zwangerschap van zijn vriendin "zwaar". "We zijn een paar keer naar het ziekenhuis geweest, maar er is niets aan de hand met de baby."

Breijman liet in de vlog waarin ze haar zwangerschap aankondigde weten erg last te hebben van misselijkheid. "Ik ben een beetje misselijk, en dat beetje is zacht uitgedrukt."

Omdat Breijman (26) wegens haar misselijkheid naar het ziekenhuis moest, zegt ze dat er "kans was dat het nieuws op een andere manier zou uitlekken". Ze besloot het nieuws daarom middels een video te delen.

Chemie

Breijman leerde Waylon kennen bij het RTL-zangprogramma It Takes Two, maar toen speelde er volgens de vlogger nog niks. "Veel mensen zeiden dat ze chemie zagen tussen ons, maar die zagen we zelf echt niet. Buiten de opnames hadden we nul contact met elkaar."

Nadat de vlogger was gevraagd voor een concert in Ahoy, kreeg ze weer contact met Waylon. "Hij vroeg me mee uit eten en toen begon het eigenlijk. Ik had helemaal geen behoefte aan een nieuwe man, al helemaal niet zo snel. Maar als je verliefd wordt, word je verliefd."