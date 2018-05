Chantal Janzen huilde 'alleen maar' na bevalling zoon

"Van blijdschap en ook van hormonen natuurlijk, maar ik ben echt wel heel gelukkig en opgelucht dat het allemaal zo goed is gegaan", vertelt Janzen (39) in een video op haar eigen platform &C.

De bevalling verliep zonder grote problemen, aldus Janzen. "Los van dat ene uur dat de ruggenprik niet werkte. Misschien dat mensen zeggen: nou, dat is geen oerkracht. De weeën vond ik wel echt heel pijnlijk."

De presentatrice legt uit dat ze na haar vorige bevalling - in 2009 kreeg ze zoon James - een paar dagen in het ziekenhuis moest blijven. "Nu wandelde ik een paar uur later naar huis."

Bobby bezorgt Janzen wel slapeloze nachten. "Het is alsof Artis naast je ligt. Ik zit echt wel te overwegen om hem op zijn eigen kamer te leggen, want het is geen doen. Het is een hoop herrie die eruit komt."