Verdachte van hacken bekende Nederlanders stond onder toezicht reclassering

M. werd in november 2016 veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk, omdat hij in een periode van vijf jaar zeker tien vrouwen had lastiggevallen. Hij maakte onder meer nepprofielen van zijn slachtoffers aan op verschillende websites.

Omdat de rechtbank oordeelde dat er een grote kans was dat M. na zijn straf terug zou vallen in zijn oude gedrag, kreeg hij een proefperiode van drie jaar opgelegd. Hij moest zich in die periode verplicht laten onderzoeken en behandelen door een GGZ-instelling.

De rechtbank stelde voor dat dit zou gebeuren in De Waag of een soortgelijke instelling waar mensen worden behandeld die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond.

Reclassering

De reclassering moest M. hierin begeleiden en erop toezien dat hij zich aan de voorwaarden hield. In deze periode heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan het hacken van meerdere bekende Nederlanders, onder hen Sophie Hilbrand, meldde het AD.

De reclassering zegt in een reactie dat ze niet kunnen ingaan op individuele gevallen, maar dat het altijd mogelijk is dat mensen onder toezicht dingen doen die niet mogen.

Stalken

De man uit Houten werd veroordeeld omdat hij vanaf ongeveer 29 december 2011 tot en met 1 mei 2016 vrouwen stalkte door ze lastig te vallen met WhatsApp-berichten en telefoontjes waarbij hij soms hijgend te horen was.

Ook maakte hij nepprofielen van de vrouwen aan op Facebook, relatiesites en ook sekssites. Bovendien wist hij daadwerkelijk toegang te krijgen tot het Hotmail- of Twitter-account van een deel van de vrouwen.

Via de nepprofielen benaderde M. kennissen van de vrouwen, maar ook onbekenden, en maakte hij namens hen seksuele toespelingen. Uit verklaringen van de slachtoffers blijkt dat zij meerdere malen zijn benaderd door onbekende mannen die seks met hen wilden.

Vrienden waarschuwden de vrouwen dat er nepprofielen van ze waren aangemaakt.

Recidiverisico

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man schuldig was aan belaging en identiteitsfraude en dat er sprake was van een hoog risico op herhaling (recidive, red.). Dit bleek wel uit het feit dat de man zich tijdens de schorsing van zijn voorlopige hechtenis opnieuw schuldig had gemaakt aan het lastigvallen van vrouwen.

Het is niet precies duidelijk wanneer M. is vrijgekomen, maar hij ging in juli 2017 mogelijk weer de fout in. Dat was veertien maanden nadat hij werd vastgezet.

Het Openbaar Minsterie verdenkt hem er in ieder geval van dat hij Facebook-accounts, mailaccounts en Evernote-accounts (notitiedienst) van meerdere bekende Nederlanders heeft gekraakt. Hierdoor kwam hij in het bezit van beeldmateriaal van de getroffenen en onderving hij telefoonnummers van bekenden.

Uit de tenlastelegging blijkt dat het om vijf slachtoffers gaat.

De man wordt woensdagmiddag voorgeleid bij de rechtbank van Amsterdam voor de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!