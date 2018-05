Prins William geeft zoon Louis aan bij gemeente

Verschillende Britse media hebben een kopie van het geboortecertificaat gepubliceerd. Net als bij zijn andere kinderen ondertekende William de akte simpelweg met 'William'.

Louis kwam vorige week maandag ter wereld in het St. Mary's Hospital in Londen. Hij is na prins George en prinses Charlotte het derde kind van William en Catherine. Voluit heet hij His Royal Highness Prince Louis Arthur Charles of Cambridge. William en Catherine maakten de naam vrijdag bekend.

Op de akte staat naast de geboortedatum en het adres van de prins ook zijn volledige naam en die van zijn ouders.