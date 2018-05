Waylon en Bibi Breijman verwachten een kindje

In een vlog vertelt Breijman (26) dat ze zwanger is. "Het gaat goed. Er is iets onverwachts leuks gebeurd, ik ben blij en gelukkig", aldus de vlogger, die bekend werd bij het grote publiek door haar deelname aan de realityserie Oh Oh Cherso.

In de video laat ze weten dat ze het "eng vindt om uit te spreken dat zwanger is, omdat ze het al die maanden geheim moest houden".

"Ik ben een beetje misselijk, en dat beetje is zacht uitgedrukt." Omdat Breijman wegens haar misselijkheid naar het ziekenhuis moest, zegt ze dat er "kans was dat het nieuws op een andere manier zou uitlekken". Ze besloot het nieuws daarom middels een video te delen.

Chemie

In november 2017 bevestigden Breijman en Waylon, die begin mei Nederland zal vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival, hun relatie.

Breijman leerde Waylon kennen bij het RTL-zangprogramma It Takes Two, maar toen speelde er volgens de vlogger nog niks. "Veel mensen zeiden dat ze chemie zagen tussen ons, maar die zagen we zelf echt niet. Buiten de opnames hadden we nul contact met elkaar."

Nadat de vlogger was gevraagd voor een concert in Ahoy, kreeg ze weer contact met de 38-jarige Waylon. "Hij vroeg me mee uit eten en toen begon het eigenlijk. Ik had helemaal geen behoefte aan een nieuwe man, al helemaal niet zo snel. Maar als je verliefd wordt, word je verliefd."

Burn-out

Eind december liet de Haagse weten te kampen met een burn-out. In een video gaf ze aan "een stap terug te moeten doen om verder te kunnen". Ze liet weten daarom voorlopig niet meer te vloggen. "Ik kom terug als ik er klaar voor ben, maar ik weet even niet hoelang dat gaat duren."

In de video waarin Breijman haar zwangerschap aankondigt, laat ze weten weer bezig te zijn met een nieuwe vlog. "Ik zie jullie snel weer."

Voor Waylon wordt het zijn tweede kind. De zanger heeft al een 15-jarige zoon uit een kortstondig huwelijk.