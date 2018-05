'Gigi Hadid en Zayn Malik zijn weer bij elkaar'

Het 23-jarige model en de voormalig One Direction-zanger (25) zijn zondag gezien in New York en door fotografen zoenend op de foto gezet, blijkt uit berichtgeving van de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

Begin maart werd voor het eerst gemeld dat het koppel een punt achter hun relatie zou hebben gezet. Half maart plaatste Malik een verklaring online waarin hij de relatiebreuk bevestigde. "Gigi en ik hadden een hele betekenisvolle, liefdevolle en leuke relatie en ik heb heel veel respect voor haar als vrouw en vriendin", aldus de zanger.

Ook Hadid, dochter van de Nederlandse realityster Yolanda Hadid, zette een reactie online. "Ik ben eeuwig dankbaar voor de liefde, tijd en levenslessen die ik en Z hebben gedeeld. Ik wens hem het allerbeste en blijf hem steunen als een vriend voor wie ik veel respect en liefde voel."

De twee begonnen eind 2015 met daten, een paar maanden nadat Malik, die bekend werd met One Direction, zijn verloving met Perrie Edwards had verbroken. Hadid had eerder een relatie met zanger Joe Jonas.