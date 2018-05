Facebookprofiel Sophie Hilbrand gehackt door 35-jarige man

Volgens Hilbrand is zij niet lastiggevallen door M., schrijft het AD. Wel heeft de man zich voorgedaan als de BNNVARA-presentatrice en verzamelde hij telefoonnummers van bekenden, die hij vervolgens ging bellen. Volgens de krant zouden er meer bekende Nederlanders tot de slachtoffers van de hacker behoren.

"Hij deed dan geloof ik voorkomen dat ik alleen op een hotelkamer zat, of zo", zegt Hilbrand. "Maar ik ben niet gechanteerd of bedreigd of iets dergelijks. Echt ernstig was het in dat opzicht niet, maar wel heel vervelend. En ik voel me natuurlijk wel verantwoordelijk naar al die mensen die hij lastig viel en van wie hij contactgegevens had.'' ​

De zaak staat los van die van de Almeerse VVD-politicus Mitchell van der K., die (naakt)foto's en video's stal van onder meer vlogger Laura Ponticorvo. Wat precies het doel was van de hacks van M., is nog niet duidelijk.​

M. staat woensdag voor de rechter in Amsterdam. Zijn advocaat Gerard Spong zegt dat zijn cliënt "niet veel kwaads in de zin had".