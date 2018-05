Kanye West wilde dochter Chicago naar overleden moeder noemen

"Hij (Kanye, red.) wilde heel graag de naam van zijn moeder gebruiken", vertelt Kardashian in gesprek met Ellen DeGeneres.

"Dat vind ik ook een hele mooie naam, maar ik was er toch niet zeker van. Dan worden er gelijk zo veel verwachtingen geschept." Donda West overleed in 2007 aan de gevolgen van een buikwandcorrectie en een borstverkleining. "Mijn moeder heeft altijd achter me gestaan", zei West over zijn moeder. "Ze heeft me geleerd na te denken, iets wat veel ouders vergeten."

Ook de naam Jo passeerde de revue. "Mijn oma heette Mary Jo. Ook Grace overwogen we, maar uiteindelijk werd het toch Chicago."

Amerikaanse stad

Chicago, die 15 januari via een draagmoeder ter wereld kwam, is vernoemd naar de stad waar West als kind opgroeide. Hij maakte eerder het nummer Homecoming over de Amerikaanse stad.

Kardashian beviel in het verleden van dochter North (4) en zoon Saint (2), maar vanwege complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen werd het haar door artsen afgeraden nog eens zwanger te worden.