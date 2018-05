Arie Boomsma was in begin van relatie met Romy jaloers

"Ik zat in een onrustige periode: uitgaan, druk, drugs", vertelt de 44-jarige presentator in LINDA.meiden. "Daardoor hield zij de boot af. Pas toen ik zag hoe een jongen hartjes op haar Instagram plaatste, dacht ik: ho, wacht even."

Andersom voelt ook de 27-jarige Romy, die twee kinderen heeft met Boomsma, weleens jaloezie. "Afgelopen week liepen we door de stad, Arie met Bobby op de arm. En dan zijn er vrouwen die gewoon denken dat ze met hem kunnen flirten. Terwijl ik ernaast loop."

"Of ze drukken mij hun telefoon in de hand van: maak effe een foto", gaat Romy verder. "Hallo, je ziet toch dat ik dit kind heb gebaard?"

Boomsma is inmiddels alleen nog jaloers op het feit dat zijn vrouw borstvoeding kan geven. "Die band tussen moeder en kind is zo intiem, dat is pas jaloersmakend."