Danseres Igone de Jongh blij met 'bonusdochter' Sammy

De balletdanseres is nooit jaloers geweest op vrouwen die met hun dochters naar voorstellingen komen. "Nu heb ik Sammy, de dochter van Thijs en Katja (Schuurman, red.), een soort bonusdochter. Zo is het goed."

In gesprek met Maria Goos in Nouveau zegt de 38-jarige De Jongh dat een tweede kind lange tijd "een ding" was in haar huwelijk met Mathieu, met wie ze zoon Hugo kreeg. "Ik wilde dat heel graag, maar Mathieu wou dat absoluut niet. Heel gek, maar na mijn scheiding was dat verlangen naar een tweede kind helemaal weg. Zoals het nu is, is het prima, ook voor Thijs."

De Jongh woont sinds enkele maanden samen met Römer. "We hebben het heel goed samen, maar het was wel een stap om weer iets aan te gaan dat verdergaat dan een verliefdheid. Het is moeilijk, maar ook heel fijn."

Met Römers ex-vrouw Katja Schuurman en dier verloofde Freek van Noortwijk kan De Jongh het heel goed vinden. Ze is er van onder de indruk hoe haar vriend met zijn ex omgaat. "Ik ken niet veel mensen die dat zo goed doen als zij. Ze voelen echte liefde voor elkaar, alleen willen ze niet langer elkaars minnaars zijn. Dat is oprecht, eerlijk en warm."