Famke Louise en vriend Tim 'Snapking' uit elkaar

"De reden daarvan is dat we uit elkaar zijn gegroeid. Ik deed altijd mijn ding en hij deed altijd zijn ding. En op een gegeven moment ben je dan niet meer verliefd op elkaar. En het werd zo erg dat ik het niet meer wist. Ben ik wel gelukkig?", vertelt ze in haar video.

Hoewel haar relatie van drie jaar voorbij is, blijft Famke Louise positief en zit ze lekker in haar vel. "Ik doe leuke dingen en doe dingen die ik nooit deed en wel zou moeten doen." Ook vertelt ze dat ze weer begonnen is met vloggen en dat er nieuwe muziek aankomt.

Famke Louise, bekend van de nummers Op Me Monnie en Fan, werd onlangs uitgeroepen tot beste Nederlandse muziekartiest op Youtube.