Michele en Reich hebben sinds de zomer van 2017 een relatie. In een tweet die de actrice verstuurde schrijft ze "Yes" en is ze te zien met een verlovingsring.Â

Michele is met name bekend van de tv-serie Glee. Reich is de baas van kledingbedrijf AYR. Eerder had de actrice relaties met Matthew Paetz, Robert Buckley en haar inmiddels overleden Glee-collega Cory Monteith.