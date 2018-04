Katy Perry en Orlando Bloom voor eerst samen in het openbaar gezien

De twee zijn in Vaticaanstad om een internationale conferentie van United To Cure, over het genezen van kanker, bij te wonen. Het is voor het eerst dat het koppel weer samen in het openbaar is gezien sinds ze weer bij elkaar zijn.

Afgelopen week werd bekend dat Perry en Bloom weer officieel weer bij elkaar zijn, nadat hun eerdere relatie van een jaar stukliep. Begin 2017 gingen ze uit elkaar, omdat ze hun relatie niet konden combineren met hun drukke agenda's. Daar zijn ze nu blijkbaar op teruggekomen. In een Instagram-story noemt de zangeres de acteur "haar lieveling".

Perry droeg een zwarte jurk en hoed tijdens haar bezoek aan het Vaticaan. Bloom had voor de gelegenheid een zwart pak aangetrokken. Ook Perry's moeder was mee, net als haar manager.