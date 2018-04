Kim Kardashian reageert op vreemdgaan door vriend van zus Khloé

"Ik wil niet te negatief praten over de situatie, want er is een kind bij betrokken en zij zal dit later zien, maar laten we eerlijk zijn: deze situatie is verschrikkelijk", aldus Kardashian in gesprek met Ellen DeGeneres. "We wilden zo graag dat gelukkig werd, dat willen we nog steeds. Maar ze is heel sterk."

De familie heeft zich sinds het uitkomen van de beelden grotendeels stil gehouden over het vreemdgaan en vooral gesproken over de geboorte van Khloés dochter True, waardoor de uitspraken van Kim Kardashian als een verrassing komen.

Basketballer Thompson (27) werd enkele dagen voor de geboorte van zijn kind met Khloe Kardashian (33) gefotografeerd met een andere vrouw. Later verschenen beelden van de twee terwijl ze seks hadden op sociale media. Die beelden werden later weer verwijderd.

Het is onduidelijk of Khloé Kardashian en Thompson nog samen zijn.