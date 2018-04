Roddeloverzicht: Sylvie weer vrijgezel en André en Monique 'uit elkaar'

Een voetballer, een piloot, een zakenman: Sylvie Meis heeft al van alles geprobeerd, maar de echte ware zat er steeds niet tussen. De voetballer had vermoedelijk een affaire met haar beste vriendin, de piloot vertelde al haar geheimen door en de zakenman bleek gelogen te hebben over zijn vermogen. Het zat Sylvie de afgelopen jaren op liefdesgebied niet mee.

Toch leek het begin dit jaar ineens alsof alle puzzelstukjes op z'n plaats vielen. Sylvie werd verliefd op een Nederlandse dermatoloog, Sander, met wie ze regelmatig gefotografeerd werd. De presentatrice bevestigde zelf nooit dat er sprake was van een relatie, maar tegen de roddelbladen konden bronnen niet ophouden met vertellen hoe gelukkig ze wel niet waren samen.

De schoonouders kregen regels opgelegd over wat ze wel en niet mochten zeggen tegen de pers en Sander werd vakkundig van sociale media weggehouden: eerst maar eens kijken of de liefde wel echt was. De afgelopen weken leek dat zeker het geval. Sylvie en Sander werden steeds samen gefotografeerd, terwijl ze romantisch ergens een hapje aten, een weekendje aan zee beleefden en zelfs een bezoek aan Parijs brachten - toch de stad van de liefde.

Sander mocht zelfs op de veertigste verjaardag van Sylvie komen, al was daarvan op sociale media niets terug te zien. Nu, twee weken later, blijkt het maar goed dat Sander niet op Sylvies drukbezochte Instagram staat, want de relatie is alweer voorbij.

Het Duitse tijdschrift Gala, doorgaans goed geïnformeerd door de column die de presentatrice voor ze schrijft, meldt deze week dat het uit is. Welingelichte bronnen zeggen dat ze de 'turbo-relatie' alweer verbroken hebben en dat Sander zijn verdriet op vakantie probeert te bestrijden.

Sylvie lijkt het minder zwaar te hebben: hoewel ze het einde van de relatie niet bevestigt, laat ze op sociale media in ieder geval niet merken dat ze verdriet heeft. Sterker nog: ze maakt iedereen in de war. Want waarom past Sylvie een bruidsjurk als ze niemand heeft om mee te trouwen?

Geen verbod

Het blijft een raar verhaal: begin dit jaar vertelde Gordon ons trots over zijn nieuwe geliefde Kevin, deelde hij foto's van een romantische vakantie en sprak de zanger van een toekomst met deze man. Nog geen uur later bleek Kevin een totaal anders mens dan Gordon steeds in zijn hoofd had en werd de man die zojuist nog 'de liefde' was, keihard uitgemaakt voor leugenaar.

Kevin zou volgens verschillende fans van Gordon uit zijn geweest op zijn geld en er ook relaties op na houden met verschillende vrouwen. Na een woedend relaas van Gordon op sociale media volgde de volgende bizarre stap: Kevin klaagde Gordon aan.

Kevin wilde excuses van Gordon en een omgangsverbod, maar besloot even later de zaak toch te annuleren. Daarmee leek alles afgerond, tot er tóch een aanklacht werd ingediend en Kevin opnieuw Gordon voor de rechter dadigde.

Begin april ontdekten we dat Gordon Kevin wel eens had bedreigd met een mes en dat Kevin examenfraude had gepleegd op weg naar zijn doktersdiploma. De rechter waarschuwde: als de twee heren er niet samen uit zouden komen, zouden alle persoonlijke berichten die als bewijs waren ingediend op straat komen te liggen. Het zou beter zijn als Gordon en Kevin er samen uit kwamen.

Dat gebeurde niet en dus moest de rechter zich toch buigen over de zaak. Deze week was daar eindelijk het vonnis: Gordon wordt geen contactverbod opgelegd. Kevin mag daarnaast niet meer in de media zeggen dat er nooit sprake was van een relatie. Hoewel de rechter niet de term 'liefdesrelatie' wil gebruiken, was zeker sprake van een seksuele relatie en kan Kevin niet langer ontkennen dat hij en Gordon meer waren dan vrienden.

Het vonnis mag dan in Gordons voordeel zijn geweest: de informatie die daarmee op straat kwam te liggen zorgde voor flinke ophef in de entertainmentwereld. Alle whatsappberichten die de heren in een paar maanden tijd over en weer hebben gestuurd zijn voor iedereen te lezen.

Menig roddelblad heeft deze week een overzicht van alle berichten. Seksueel getint, dreigend, liefkozend: het komt allemaal voorbij. Echt wakker liggen van de openbaring doet Gordon niet, zo lijkt. De zanger grijpt het afsluiten van de rechtszaak aan om extra promotie te verzorgen voor zijn nieuwe onderneming. "Hiermee kan nu een streep gezet worden onder deze treurige bladzij in mijn leven en ik kan me weer met volle energie op nieuwe projecten storten, zoals de opening van mijn nieuwe restaurant, The Toast Club in Amsterdam!”

Basta

Uitverkochte concerten, een fijne zoon, een hereniging met zijn moeder en succesvolle televisieprogramma's: André Hazes heeft het helemaal voor elkaar. De 24-jarige zanger is niet alleen populair en verdient bakken met geld, maar is ook nog eens intens gelukkig met zijn Monique (40), als we de realityserie, interviews en reclame voor een energiemaatschappij mogen geloven.

Natuurlijk: er wordt onderling echt wel eens wat gekibbeld, maar André en Monique zijn een gouden duo en niemand komt daar tussen. Lijkt het. Als we de bladen mogen geloven is het echter een geval van 'schijn bedriegt': Monique en André zijn al lang niet meer gelukkig en zouden zelfs niet meer onder één dak wonen.

Story schrijft deze week over een woning in Nieuwersluis, waar André zou vertoeven met zijn neef en beste vriend Djarno. Monique zit nog altijd in de luxe woonwagen van het stel, terwijl André zijn benen strekt in de woning van 474 vierkante meter.

Een bron vertelt aan het blad dat de breuk al definitief is en dat het leeftijdsverschil de twee uiteindelijk parten heeft gespeeld. "Ze hebben er goed en langdurig over gesproken en de lastige beslissing genomen uit elkaar te gaan."

Ook Privé weet zeker dat de romantische beelden in de serie en de reclame slechts schone schijn zijn: tussen André en Monique is het helemaal over. Na één van de Holland zingt Hazes concerten zou André met zijn vrienden op pad zijn gegaan, terwijl Monique haar eigen weg ging en met Andrés moeder Rachel in de kroeg bleef staan.

Daar zou nog bij komen dat de twee amper nog op elkaars sociale media-profielen terug te zien zijn: echte liefde deel je toch met iedereen?

André en Monique reageren ondertussen helemaal niet op alle wilde verhalen die over hen de ronde gaan. Op Instagram deelt André slechts dat het bijna tijd is voor vakantie. En volgens Story gaat Monique dan gewoon mee.