Profiel Bill Cosby: Ooit zo populaire komiek krijgt mogelijk levenslang

De ooit zo populaire Bill Cosby kreeg in 1965 als eerste Afro-Amerikaan een grote rol in een dramatische televisieserie: I Spy. Daarna speelde hij in veel series, waaronder Fat Albert and the Cosby Kids, en trad hij ook op als stand-up comedian.

In 1984 brak hij door met de The Cosby Show. Het werd de hoogst scorende sitcom die meerdere Emmy Awards en Golden Globe Awards won. De serie liep tot 1992 en werd in Nederland door de NCRV uitgezonden.

Acht seizoenen lang speelde de komiek Heathcliff Huxtable, arts en vader van vijf kinderen wat hem de bijnaam "America's Dad" opleverde. Daarna bleef hij acteren, in verschillende tv-series en theatershows, maar nooit meer met het succes van The Cosby Show.

Opspraak

In 2005 komt Cosby voor het eerst in opspraak, als het eerste vermeende slachtoffer van seksueel misbruik zich meldt. Het is voormalig basketbalster Andrea Constand die vertelt dat ze eerst gedrogeerd is door Cosby en vervolgens door hem is misbruikt. Haar publiekelijke beschuldiging leidt ertoe dat meer vrouwen zich melden als slachtoffer. Zo zou Kristina Ruehli in 1965 zijn misbruikt door de komiek.

In de vroege jaren tachtig, nog voor het succes van The Cosby Show, vertelt Joan Tarshis haar verhaal over misbruik door Cosby aan een journalist. Die besluit echter het niet te publiceren.

In 1996 spreekt Playboy-model Victoria Valentino over haar ervaring met misbruik door de komiek in een film die werd gemaakt over het leven van Playmates. Ook deze beelden zijn nooit uitgezonden.

In 2000 stapt het eerste vermeende slachtoffer naar de politie. Lachele Covington, destijds 20 jaar, zou door Cosby zijn aangerand. De politie ondervraagt Cosby, die de beweringen ontkent. De politie legt de aanklacht voor aan de officier van justitie, die besluit dat er niet genoeg grond is om Cosby te vervolgen.

Vijf jaar later spant Constand een zaak aan, maar de aanklager is niet bereid om Cosby te vervolgen. Er wordt een schikking getroffen.

De kous lijkt af met de schikking, maar in 2014 komen er tientallen andere vrouwen met soortgelijke verhalen naar buiten. In totaal wordt Cosby door 59 vrouwen beschuldigd van verkrachting, misbruik of seksueel wangedrag.

De meeste zaken zijn verjaard, maar een jaar later spant Andrea Constand opnieuw een zaak aan op basis van nieuw bewijs en wordt Cosby wel vervolgd. Hij moet voor de rechter verschijnen, maar de jury kan na lang beraad niet tot een oordeel komen in 2017.

Daarom moet de zaak opnieuw gevoerd worden, met dit keer als eindoordeel dat Bill Cosby schuldig is. Hij is aangeklaagd voor drie misdrijven. Op elk staat maximaal tien jaar cel. Vermoedelijk zal de voormalig komiek de rest van zijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen.

Maar hiermee is de zaak nog niet klaar. Er wacht hem nu een aantal civiele rechtszaken van vrouwen die hij zou hebben verkracht of als leugenaar heeft afgeschilderd.

De 80-jarige Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is bijna 55 jaar getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen. Zijn dochter Esna overleed begin dit jaar aan de gevolgen van een chronische nierziekte. Ze was 44. In 1997 verloor hij ook al zijn zoon Ennis. Hij werd vermoord bij een overval.

Diverse betrokkenen in de zaak hebben inmiddels gereageerd op de juryuitspraak. De strekking van hun reactie is dat "de tijd van erkenning voor slachtoffers van seksueel misbruik is aangebroken".

"Juryleden horen zich niet te laten leiden door de culturele en sociale stemming van het moment, maar het zijn uiteindelijk ook maar mensen", verklaarde Patricia Steurer, een van de tientallen overige beschuldigers van Cosby, op CNN.

"We snappen nu eindelijk dat je niet kunt afgaan op iemands imago", verklaarde oud-aanklager Mimi Rocah, die de uitspraak ziet als een teken dat slachtoffers van seksueel geweld eindelijk worden geloofd, op de zender. Juridisch adviseur Areva Martin noemde de uitspraak: "Een onmetelijk belangrijk moment".

Opluchting

Ze benadrukte dat Cosby de eerste Hollywoodster is die de juridische gevolgen ondervindt van zijn daden. "We hebben mannen van hun voetstuk zien vallen. We hebben mannen hun banen zien verliezen en hun carrières in het water zien vallen. Maar we hebben nog niemand veroordeeld zien worden."

Een van de beschuldigers van Cosby die alle dagen bij het proces aanwezig was, Lili Bernard, beschreef op verschillende zenders de blijdschap en opluchting die zij en haar "zusters" voelden in de zaal. De actrice, die ooit een rol had in The Cosby Show, werd na de uitspraak zo overmand door emoties dat ze de zaal uitgeleid werd. Eenmaal buiten verklaarde ze tegenover NBC: "Mijn vertrouwen in de mensheid is hersteld."