Bill Cosby door jury schuldig bevonden in misbruikzaak

De jury in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft in totaal veertien uur gedaan over het juryberaad, melden verschillende Amerikaanse media. De rechter besloot de komiek op borgtocht vrij te laten in afwachting van zijn definitieve straf.

De 80-jarige Cosby, vooral bekend van zijn hoofdrol in de sitcom The Cosby Show, is aangeklaagd voor drie misdrijven. Op elk staat maximaal tien jaar cel. Vermoedelijk zal de voormalig komiek de rest van zijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen.

De advocaten van Cosby hebben wel laten weten dat het "gevecht wat hen betreft nog niet over is". De verdediging wil in beroep gaan tegen de uitspraak.

Huilen

Tijdens de uitspraak van de jury keek Cosby teneergeslagen naar de grond. Constand gaf ondertussen geen krimp terwijl een van de andere vrouwen die de acteur beschuldigt van misbruik, Lily Bernard, begon te huilen. De openbaar aanklager vroeg de rechter Cosby gelijk in hechtenis te nemen. Hij zou namelijk kunnen vluchten omdat hij een privéjet heeft. Hierop zei Cosby over zichzelf: "Hij heeft geen vliegtuig, jij klootzak!"

Ondanks de uitspraak is de zaak nog niet klaar. Er volgt nog de bepaling van de strafmaat. Daarnaast wacht Cosby nog een aantal civiele rechtszaken van vrouwen die hij zou hebben verkracht of als leugenaar heeft afgeschilderd.

Reacties

Diverse betrokkenen in de zaak hebben inmiddels gereageerd op de juryuitspraak. De strekking van hun reactie is dat "de tijd van erkenning voor slachtoffers van seksueel misbruik is aangebroken".

"Juryleden horen zich niet te laten leiden door de culturele en sociale stemming van het moment, maar het zijn uiteindelijk ook maar mensen", verklaarde Patricia Steurer, een van de tientallen overige beschuldigers van Cosby, op CNN.

"We snappen nu eindelijk dat je niet kunt afgaan op iemands imago", verklaarde oud-aanklager Mimi Rocah, die de uitspraak ziet als een teken dat slachtoffers van seksueel geweld eindelijk worden geloofd, op de zender. Juridisch adviseur Areva Martin noemde de uitspraak: "Een onmetelijk belangrijk moment".

De Amerikaanse televisiezender Bounce TV heeft als reactie op de uitspraak laten weten dat zij geen herhalingen meer uitzenden van The Cosby Show.

Celebrities

"Cosby is schuldig. Het spijt me als je van een leugen hield. Zijn slachtoffers kunnen weer ademhalen. Bedankt rechter en jury. Bedankt samenleving voor het wakker worden", twitterde actrice Rose McGowan, die zelf filmproducent Harvey Weinstein beschuldigt van verkrachting.

Actrice Alyssa Milano, die de #MeToo-beweging aftrapte, bedankte de slachtoffers. "Ik weet dat het verlammend werkt om deze nachtmerries te herbeleven. Maar jullie hebben de wereld wat makkelijk gemaakt voor de volgende generatie die dit monster ter verantwoording willen roepen. Als een moeder waardeer ik dat enorm. Bedankt. Bedankt. Bedankt."

Amber Tamblyn, de actrice die veel van zich liet horen in het #MeToo-debat, zei dat Cosbys tijd voorbij was. "Jouw tijd is al jaren voorbij. En nu gerechtigheid. Gerechtigheid voor alle vrouwen van wie ik weet dat jij ze pijn hebt gedaan en voor degenen die ik nooit heb ontmoet. Opgeruimd staat netjes."

Janice Dickinson

​Vijf vrouwen hebben getuigd in de zaak, onder wie voormalig topmodel Janice Dickinson. Zij lieten allen weten te zijn misbruikt en gedrogeerd door de komiek.

In 2005 raakte Cosby voor het eerst in opspraak toen het eerste vermeende slachtoffer van seksueel misbruik zich melde. Voormalig basketbalster Andrea Constand vertelde dat ze eerst gedrogeerd is door Cosby en vervolgens misbruikt. Ze spande een zaak aan, maar de aanklager was niet bereid om Cosby te vervolgen. Er werd een schikking getroffen.

Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste van die gevallen zijn echter verjaard.

Tweede zaak

Dit is de tweede keer dat een jury de zaak heeft bekeken. Vorig jaar juni werd de zaak die Constand tegen de komiek indiende nietig verklaard, omdat de jury niet tot een unaniem oordeel kon komen. Aanklagers lieten direct al weten de zaak over te willen doen.

Begin april werden twaalf nieuwe juryleden gekozen die zich hebben gebogen over de vraag of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Constand.

De aanklagers van Cosby hebben in aanloop naar de zaak met succes gepleit om meer getuigen tegen de komiek op te mogen roepen, die de zaak van Constand ondersteunen. Naast Constand waren dat vijf andere vrouwen, onder wie Dickinson.

Ook het team van Cosby kreeg in de nieuwe zaak meer troeven in handen: hij mocht een eerder geweigerde getuige oproepen en bewijs dat Constand geld van hem aannam opnemen in de verdediging.

Ontkenning

Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is bijna 55 jaar getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen. Zijn dochter Esna overleed begin dit jaar aan de gevolgen van een chronische nierziekte. Ze was 44. In 1997 verloor hij ook al zijn zoon Ennis, die om het leven werd gebracht bij een overval.