Kelis zegt mishandeld te zijn door ex-man Nas

"Het was heel duister. Er werd veel gedronken. Er was een heleboel geestelijke en fysieke mishandeling", begint Kelis haar verhaal tegenover Hollywood Unlocked.

De zangeres zegt dat hun relatie door drank en drugs alleen maar extreme hoogtepunten en extreme dieptepunten kende. "Het was nooit normaal." Ook geeft ze toe dat ze elkaar hebben geslagen.

Rihanna

Kelis besloot haar man te verlaten toen ze zwanger was van hun zoon Knight. De aanleiding was de mishandeling van Rihanna in 2009 door toenmalig vriendje Chris Brown. "Toen de foto's van Rihanna en Chris Brown uitlekten, dacht ik eraan om naar buiten te treden. Ik zat toen namelijk ook onder de blauwe plekken. Maar ik zei niets, omdat ik erg op mezelf ben. Maar toen ik zag hoe zij eruit zag en vervolgens naar mezelf keek, schaamde ik mij."

Kelis vroeg in april 2009 de scheiding aan. Ze was toen zeven maanden zwanger van Knight. In 2014 trouwde ze opnieuw. Met makelaar Mike Mora kreeg ze ook een zoontje. "Ik ben verder gegaan met mijn leven. Ik ben getrouwd. Ik heb nog een kind. Mijn leven is goed."

Bijna tien jaar na hun scheiding liggen de twee nog steeds overhoop met elkaar. Onlangs kwamen de exen tot een overeenstemming over de voogdij van zoon Knight, maar volgens de rapper zou de zangeres vaak weigeren om haar zoon aan hem over te dragen.