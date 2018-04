Zanger Imagine Dragons gaat scheiden

"Na 7 prachtige jaren samen is het huwelijk van Aja en mij tot een einde gekomen", aldus Reynolds.

"Onze kinderen blijven onze prioriteit in het leven en we zullen ze samen blijven opvoeden met al onze liefde." Reynolds en de 31-jarige zangeres van de rockband Nico Vega vragen om privacy in deze moeilijke periode voor hun gezin.

Het stel ontmoette elkaar in 2010 tijdens een optreden in Las Vegas. Een jaar later trouwden ze. Samen kregen ze drie dochters: Arrow (5 jaar) en de 12 maanden oude tweeling Coco en Gia.