Familie overleden dj Avicii: 'Hij kon niet langer verder'

De dj overleed vrijdag op 28-jarige leeftijd in Muscat, de hoofdstad van Oman. De politie wilde geen uitspraken doen over zijn doodsoorzaak, maar zei wel dat de muzikant niet door een misdrijf om het leven was gekomen.

"Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare, artistieke ziel die antwoorden zocht op existentiële vragen", staat in de verklaring, de tweede van de familie van Avicii, die donderdag gepubliceerd is door onder meer Variety. "Hij was een perfectionist die reisde en werkte op een tempo dat tot extreme stress leidde."

"Toen hij stopte met toeren, wilde hij een balans in zijn leven zoeken om gelukkig te worden en bezig te zijn met wat hij het liefste deed: muziek maken. Hij worstelde met gedachten over zingeving, het leven en geluk. Hij kon niet meer, hij wilde rust vinden."

Gevoelige jongen

Het was al bekend dat Avicii, die sinds 2016 geen optredens meer gaf, moeite had met de druk die gepaard ging met zijn roem. In de verklaring benadrukt de familie dat ook. "Tim was niet gemaakt voor de business waarin hij zich bevond: hij was een gevoelige jongen die van zijn fans hield, maar de spotlights liever vermeed."

In de eerste verklaring van de familie, die maandag verscheen, werden de fans en collega-muzikanten bedankt voor de steunbetuigingen. "We zijn zo dankbaar voor iedereen die van Tims muziek hield en bewaren waardevolle herinneringen aan zijn liedjes."

Het is nog niet bekend wanneer Avicii wordt begraven. Zaterdag kwamen al duizenden mensen bijeen in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm om de dj een laatste eer te bewijzen.

Landgoed

Volgens documenten die zijn laten zien aan de Zweedse krant Aftonbladet, zou de producer zijn gevonden op een landgoed dat toebehoort aan een familielid van de sultan van Oman. Dat meldt de krant op basis van een gesprek met een naaste medewerker van openbaar aanklager Nasir al Rahabi.

Uit een document dat de man laat zien aan journalisten van de krant zou blijken dat Tim "Avicii" Bergling afgelopen vrijdag in het huis van het familielid levenloos werd gevonden.

Volgens Aftonbladet is er niet alleen familie van Avicii naar de plek geweest waar hij werd gevonden. Ook medewerkers van de Zweedse ambassade in Saudi-Arabië zijn er geweest, op verzoek van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Intussen hebben zowel de familie als de ambassademedewerkers Oman verlaten.

Volgens Aftonbladet ligt het huis waar de Zweedse dj dood werd gevonden op een landgoed dat een paar kilometer buiten de hoofdstad Muscat ligt.