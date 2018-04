Het leven van het nieuwe Britse prinsje: 'Hij is de reserve van de reserve'

Momenteel is Elizabeth (92) koningin. Als zij overlijdt of abdiceert, wordt ze opgevolgd door prins Charles (69). Daarna volgen William (35) en George (4). Prinses Charlotte (2) is vierde in lijn.

De laatste zwangerschap van Kate kreeg in Groot-Brittanië al minder aandacht dan haar zwangerschappen van George en Charlotte, merkte Anne Saenen, RTL Nieuws-correspondent in Londen. "Dat had onder meer te maken met prins Harry, de bad boy, die ineens toch goed terecht bleek te komen dankzij een beeldschone Amerikaanse (Meghan Markle, red.). Dit is het sprookjeshuwelijk waarop iedereen zat te wachten."

Verder was het gezin met een zoon en dochter eigenlijk al compleet en perfect, stelt Saenen. "Dan krijgt een derde kind toch minder aandacht."

Kindertijd

Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten, verwacht dat de kindertijd van de drie er ongeveer hetzelfde zal uitzien. "Heel, heel langzaamaan gaat George beseffen dat hij op een dag aan de beurt is, maar eerst komen natuurlijk zijn opa en vader nog. Het nieuwe jongetje komt na George en Charlotte, maar als die zelf kinderen krijgen, gaan die weer voor."

Ook Blauw Bloed-presentator Jeroen Snel denkt dat de opvoeding van de drie ongeveer gelijk is. "Het leuke is dat de kinderen de eerste jaren zo gewoon mogelijk worden opgevoed; het moeten gewoon leuke volwassenen worden later. De kinderen op De Eikenhorst (waar Willem-Alexander en Máxima wonen met hun drie dochters, red.) worden misschien wel normaler opgevoed dan de kinderen van een CEO die ook in Wassenaar woont met zijn gezin."

Uiteindelijk zal George wel het meest worden opgeleid tot toekomstig koning. "Het broertje van George en Charlotte staat dus wat verder weg", aldus Snel. "In Engeland zeggen ze altijd: je hebt een heir en je hebt een spare: je hebt een troonopvolger en een reserve-troonopvolger. Die reserve is er al: dat is prinses Charlotte. Drie jaar geleden hebben ze in Groot-Brittannië de wet aangepast, waardoor vrouwen niet meer achtergesteld worden in de lijn van troonopvolging. Louis is dus eigenlijk de reserve van de reserve."

Ook Marcella denkt dat de jongere broer en zus van George steeds meer uit beeld verdwijnen naarmate ze ouder worden. "Als ik vertel over het huwelijk van Edward en Sophie, zegt dat veel mensen niks, terwijl Edward de broer is van Charles. Ik denk dat voor veel mensen vooral de eerste lijn interessant is."

Worsteling

De kans dat Louis ooit de Britse troon bestijgt, is zeer gering. "Hij heeft wel die koninklijke taak; dient zich op een bepaalde manier te gedragen. Tegelijk valt hij er ook een beetje buiten, want uiteindelijk heeft hij niets te vertellen", zegt Saenen.

"Als je de Netflix-serie The Crown mag geloven, had de zus van Elizabeth, Margaret, daar ook last van", gaat Saenen verder. "Zij worstelde met haar rol: aan de ene kant moest ze rechtop zitten en pootjes geven, aan de andere kant was het haar zus die alle beslissingen nam."

Saenen sluit echter niet uit dat prins William en Kate Middleton verder gaan met de vernieuwing van het Britse koningshuis en hun kinderen de taken een beetje laten verdelen.

"Wat je nu al ziet gebeuren, is dat William en Harry veel samen optrekken. De queen verdeelt haar taken over zichzelf en Charles, maar ook al over de volgende generatie. Het zou kunnen dat William dat weer probeert door te geven aan zijn eigen kinderen. Dat zou een mooie oplossing zijn en ook een modernere manier van denken."