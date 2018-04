Erik de Zwart leerde John de Mol Risk spelen

"We zaten in een lunchroom met ook dj Ferry Maat, ik weet het nog precies. (...) John ging net zolang door tot hij gewonnen had. De Mol is best geniaal in wat hij doet, stond diverse keren op de rand van de afgrond en krabbelde toch weer op, maar het is een vreselijke betweter", vertelt hij donderdag aan AD.

Erik de Zwart ontmoette John de Mol in 2003 en werkte verschillende periodes voor hem. Dat deed hij bij de Tros, het toenmalige Talpa Radio International en de Sky Radio-Groep. "Dat ik drie keer met hem werkte, zegt wat over zijn overtuigingskracht. En eerlijk, hij betaalt veel geld."

'Leger jaknikkers'

De Zwart: "Ik nam telkens afscheid, omdat ik het niet meer met hem trok. Dat altijd 'full in control' zijn, is zijn achilleshiel. Nu met zijn Talpa TV en SBS 6 omringt hij zich weer met een leger jaknikkers. Als het fout gaat, is er niemand om hem te waarschuwen.''