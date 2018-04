Adelheid Roosen vond moeder in haar ziektejaren leuker dan ervoor

Dat vertelt ze donderdag in AD.

"Wij volwassenen hebben voor ons dagelijks leven een soort etalage ge- creëerd. Daarin ligt alles wat we graag aan onze omgeving laten zien. Bij mijn moeder zag ik die maskerade wegvallen. Ineens stond daar weer dat ongetemde mens. Ik dacht: Oh mam, daar ben je dus!"

Roosen weet nog goed wanneer ze besefte dat haar moeder ziek was. "Ik was met mijn zus bij haar op de koffie. Daar maakte ze altijd werk van. Stukje cake erbij. Niet zo lang daarvoor was onze vader overleden. Sindsdien was mam zichzelf niet, warrig. Dat komt door de rouw, dachten we."

"Tot ze ons de koekjesschaal voorhield: hele dikke plakken rauwe biefstuk besmeerd met room. 'Ik heb een nieuwe bakker', zei ze. We wisten het meteen: ze is niet in de war, ze is ziek."