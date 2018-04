Skeletonner Akwasi Frimpong had nooit gedacht met witte vrouw te trouwen

"Ik viel altijd op donkere vrouwen", vertelt de 32-jarige Frimpong donderdag in de Volkskrant. "Tussen hen was ik opgegroeid, daar was ik vertrouwd mee.

Zijn huidige vrouw, Erica, komt uit een familie van mormonen. "Die geloven oorspronkelijk dat zwarten een vloek brengen. Dat ik én donker was én niet mormoons, was veel tegelijk. Toch hebben haar ouders mij vanaf het begin geaccepteerd."

"Ik wilde graag met haar trouwen, maar had na de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi nog maar 700 euro. Toen ben ik stofzuigers gaan verkopen. Aan deuren kloppen en apparaten aanprijzen, daar bleek ik heel goed in te zijn. Ik kreeg de Golddigger of the Year Award en had binnen vijf maanden mijn eigen zaak. Een jaar geleden hebben Erica en ik een dochter gekregen."

Omdat Frimpong veel van huis is, is zijn vrouw altijd thuis bij hun dochter, vertelt hij aan de krant. "Als zij fulltime zou werken, zou het moeilijk worden. De term huisvrouw vind ik te nederig klinken. Zij is de baas van ons gezin. Mijn taak is om te zorgen dat er eten op tafel komt."

Frimpong debuteerde in februari op de Olympische Spelen. De geboren Ghanees, die opgroeide in de Amsterdamse Bijlmer, wist als skeletonner niet voor een stunt te zorgen en werd dertigste en laatste in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.