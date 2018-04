Sarah Jessica Parker aangeklaagd door juwelenbedrijf

Parker had een contract getekend ter waarde van ongeveer zeven miljoen euro. Dan mocht het bedrijf een juwelenlijn met haar naam uitbrengen. De actrice moest wel reclame maken voor het bedrijf.

Daar is het precies misgegaan volgens Kat Florence Design. Parker zou de afspraken meerdere malen niet zijn nagekomen. Zo heeft ze de opening van een winkel in Londen afgezegd, terwijl ze wel in de stad was. Daarnaast heeft ze geen interviews gegeven over het merk, droeg ze geen juwelen van Kat Florence Design tijdens de Golden Globes in 2017 en volgt ze het bedrijf niet eens op Instagram.

De actrice verkoos het promoten van haar eigen luchtje of de televisieserie Divorce, waar ze een rol in heeft, boven de juwelen.

Kat Florence Design heeft Parker al meer dan drie miljoen euro betaald, maar zegt nu dus dat ze er niets voor terug hebben gekregen.

Een woordvoerder van Parker heeft tegen het Amerikaanse Page Six gezegd dat de actrice zich aan alle afspraken heeft gehouden en de rest van het geld ook nog wil.