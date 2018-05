'Brad Pitt wil dichtbij Angelina Jolie wonen'

Er gaan talloze geruchten over een relatie tussen beide sterren. Pitt en de 29-jarige Jolie brachten vorige maand een aantal dagen door in een exclusief strandhotel in Kenia.

The Sun meldde verder dat Pitt in een gangsterfilm wil spelen, waarvan de opnames in de Britse hoofdstad plaatsvinden. "Brad wilde graag in deze film spelen en het geeft hem de mogelijkheid om veel tijd met zijn geliefde door te brengen", vertelde een anonieme bron het tabloid.

De film gaat over een geplande diamantroof in de Londense Millennium Dome die door de politie werd verijdeld.