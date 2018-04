Antonio Banderas door #MeToo gedwongen naar eigen gedrag te kijken

"Iedereen denkt er nu over na", zegt de acteur in gesprek met Entertainment Tonight. "Ik vind dat ik me altijd netjes heb gedragen tegenover mijn tegenspelers en andere mensen op de set. Ik denk dat veel mannen nu kritisch moeten kijken naar hun gedrag rondom vrouwen, en dat is iets goeds."

De acteur was ontstemd toen hij hoorde dat zijn goede vriendin Salma Hayek ook door filmproducent Harvey Weinstein was misbruikt, uitgerekend tijdens de productie van een film waarin hij zelf ook speelde.

"Het was voor mij heel belangrijk om er met haar over te praten", zegt de acteur. "We zijn heel goede vrienden en ik wist het gewoon niet. Ik moest het weten."

"Ze barstte bijna in tranen uit, en ze zei: 'Ik wilde jullie gewoon beschermen. Ik wilde jullie niet forceren een man met zoveel macht te confronteren. De reden is dat ik mijn vrienden wilde beschermen'."