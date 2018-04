Zoon William en Kate heet Louis Arthur Charles

Het jongetje zal de titel "His Royal Highness Prince Louis of Cambridge" krijgen (prins Louis van Cambridge, red.), laat Kensington Palace vrijdag weten.

Het derde kind en de tweede zoon van prins William en zijn echtgenote werd maandag 23 april om 11.01 geboren. Rond 14.00 uur werd de geboorte bekendgemaakt.

Louis Arthur Charles kwam ter wereld in het St. Mary's ziekenhuis, waar ook broer prins George en zus prinses Charlotte werd geboren. De pers stond daar al enkele dagen buiten te wachten op de geboorte van het kind.

Na de geboorte hebben prins William en Kate hun zoon aan het publiek en de pers laten zien. Dat gebeurde op de stoep van het ziekenhuis. De twee poseerden enkele minuten met hun zoontje en gingen daarna weer naar binnen. Enige tijd later stapte het stel met de baby in een auto en vertrok naar huis.

Louis Arthur Charles wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (92) overlijdt, wordt zij opgevolgd door prins Charles (69), daarna volgen kroonprinsen William (35) en George (4). Prinses Charlotte (2) is vierde in de lijn.

Zwangerschap

Het stel maakte op maandag 4 september de zwangerschap van Middleton (36) bekend en liet daarbij weten erg blij te zijn met het nieuws.

Prins William en Kate Middleton trouwden in april 2011, nadat ze in 2002 een relatie kregen. In juli 2013 werd het eerste kind van het stel geboren: prins George. Op 2 mei 2015 werden ze ouders van hun tweede kind, prinses Charlotte.