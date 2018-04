'Rami Malek heeft relatie met tegenspeelster in Freddie Mercury-film'

Dat meldt Us Weekly.

Het is niet de eerste keer dat Malek tijdens opnames op een tegenspeler valt; eerder had hij iets met Portia Doubleday, met wie hij in de serie Mr. Robot speelt. De twee gingen in 2017 uit elkaar.

Rami (36) speelt in Bohemian Rhapsody Queen-zanger Freddie Mercury. Boynton (24) is in de biopic te zien als de muze van de zanger, Mary Austin.

Mercury en Austin hadden jarenlang een relatie. Het Queen-nummer Love Of My Life zou Mercury over Austin hebben geschreven.