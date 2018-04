Kourtney Kardashian pleit voor veilige gezondheidsproducten in Congres

De 39-jarige Kardashian heeft de handen ineengeslagen met non-profitorganisatie Environmental Working Group, die een wetsaanpassing wil voor veiligere verzorgingsproducten. Het is tachtig jaar geleden dat in de VS voor het laatst iets is gedaan op dat gebied.

Kardashian zei zich pas bewust te zijn worden van ingrediënten in verzorgingsproducten en cosmetica toen ze haar eerste zoon kreeg. "Toen ging het balletje pas rollen. Als moeder heb je daar veel meer interesse in", aldus de realityster volgens People.

Ze kreeg destijds naar eigen zeggen veel producten opgestuurd en ging er voor het gemak vanuit dat alles veilig was. "Ik hoorde later van mijn moeders vrienden dat dat helemaal niet zo was."