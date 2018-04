Rapper Meek Mill wordt vrijgelaten uit gevangenis

Dat meldt TMZ.

Het hooggerechtshof van Philadelphia bepaalde dat de 30-jarige rapper, die eigenlijk Robert Rihmeek William heet, mag worden vrijgelaten. Het verwierp daarmee de beslissing van rechter Genece Brinkley, die Meek Mill in de gevangenis wilde houden.

De gevangenisstraf van Meek Mill was controversieel, aangezien naar verluidt een corrupte politieagent betrokken was bij zijn zaak. In 2007 werd de rapper veroordeeld wegens drugs- en wapenbezit, waarna hij in 2009 vrij kwam.

In 2015 kreeg Meek Mill huisarrest omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden, en vorig jaar werd hij wederom twee keer gearresteerd - een keer voor een vechtpartij en een keer voor roekeloos rijden. Dat was voor de rechter reden om hem weer naar de gevangenis te sturen. De rapper bestempelde die uitspraak als een wraakactie van de rechter tegen hem.

Meek Mill kreeg steunbetuigingen van diverse andere rappers, onder wie Drake en zijn platenbaas Jay-Z. Die laatste schreef een column in The New York Times, waarin hij stelde dat Meek Mill slachtoffer is geworden van het Amerikaanse rechtssysteem. "Zwarte mensen worden veel vaker terug naar de gevangenis gestuurd dan witte. Daartegen moeten we in actie komen."

Verklaring

"Ik wil God, mijn familie, mijn vrienden, mijn advocaten, mijn team bij Roc Nation, inclusief Jay-Z, Desiree Perez, mijn goede vriend Michael Rubin, mijn fans, het hooggerechtshof en alle anderen die mij hebben verdedigd, bedanken", zegt de rapper in een verklaring.

"De afgelopen vijf maanden waren een nachtmerrie, maar de gebeden, bezoekjes, telefoontjes, brieven en protesten hebben me geholpen positief te blijven."