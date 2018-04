Avicii geëerd door leerlingen en personeel oude middelbare school

"We zijn er trots op dat hij een van onze leerlingen was", zei zijn vroegere docent Marja-Liisa Piirimets Ingle.

In een toespraak stond de lerares kunst en cultuur stil bij haar ervaringen met Tim Bergling, zoals de echte naam van Avicii luidt. "Hij was toen al een leuke jongen die altijd een petje op had", zei ze.

De lessen kunst en cultuur op de school Östra Real in Stockholm waren niet aan Avicii besteed. "Maar op een dag nam hij zijn apparatuur mee en liet hij horen wat hij kon."

Talent

Volgens Piirimets Ingle bleek toen dat de dj behoorlijk wat talent had. "Toen al maakte hij house die heel speciaal was. Hoewel hij geen talent had voor de dingen die ik hem wilde leren, gaf ik hem toch een hoogste cijfer vanwege zijn muzikale talent."

De bijeenkomst op het schoolplein van Östra Real was door de leerlingen georganiseerd.

Kerkklokken

Wereldwijd vinden eerbetonen plaats aan Avicii. Afgelopen zaterdag werden vanaf de Domtoren in Utrecht hits van de dj gespeeld en in navolging daarvan zullen de kerkklokken van de Oscarskerk in Stockholm deze hele week precies om 12.00 uur Wake Me Up laten horen, schrijft Aftonbladet.

Ulrika Martin kwam met het idee. De inwoonster van de Zweedse hoofdstad was geïnspireerd door een filmpje dat ze had gezien van de Utrechtse Dom. De video waarop te zien en te horen was hoe de kerkklokken muziek van Tim ‘Avicii’ Bergling speelde, ging viral.

Het kerkbestuur vond het een goed idee. "We kozen voor Wake Me Up omdat het lied bekend is en veel mensen er een goed gevoel bij hebben", vertelt Jacob Engwall van het kerkbestuur aan P4, een radiostation van de Zweedse staatsomroep Sveriges Radio (SR).

Ook in de plaats Norrköping zal Avicii worden geëerd. De klokken van het stadhuis zullen twee keer per dag iets van de dj ten gehore brengen.