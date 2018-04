Geraldine Kemper droomt niet van sprookjeshuwelijk

"Dat lijkt me zo heftig, dat je een feest moet geven dat het mooiste feest van je leven is. Wat een druk zeg! Misschien is dat een erfenis van mijn achtergrond, dat zou kunnen", aldus Kemper in gesprek met Vrouw. Kempers vader verliet het gezien toen Geraldine 5 jaar oud was.

Als haar vriend Paul, met wie ze nu drie jaar samen is, haar ten huwelijk zou vragen, zou ze het wel doen. "Als hij me zou vragen, moet het voor hem heel veel betekenen. Maar dan wel heel klein en geen witte jurk. Alleen met mama en zijn ouders. Maar goed, je kunt elkaar ook gewoon een ring geven en zeggen: deze ring staat symbool voor onze liefde."

De presentatrice wil graag kinderen, maar is er momenteel nog niet klaar voor. "Nee, zover zijn we nog niet. Ik heb altijd gezegd: 'Mijn moeder was pas 38 toen ze mij kreeg, dus ik heb nog even'. Ik wil moeder worden, maar nu nog niet. De komende tijd ben ik nog niet zwanger in ieder geval. Ik ben nog veel te druk met werk en reizen en me daar verder in ontwikkelen."