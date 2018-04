Evgeniy Levchenko vond Nederlands klinken als 'geluid van blaffende honden'

"De reis naar Schiphol was mijn eerste keer in het buitenland. In de auto naar Arnhem zette ik mijn nagels in de stoel, ik wachtte op de grote gaten in het asfalt. Ik kon niet begrijpen hoe ze in zo'n klein landje alles zo goed voor elkaar konden hebben", aldus de 40-jarige oud-voetballer in gesprek met de Volkskrant.

De cultuur en de taal begrijpt Levchenko niet zo goed als zijn vriendin Victoria Koblenko. Zij kwam als 12-jarige naar Nederland, volgens de oud-voetballer een essentieel verschil om Nederland echt te kunnen begrijpen.

"Victoria heeft hier op de middelbare school gezeten, ze begrijpt de cultuur en de mentaliteit beter. De taal spreekt ze veel beter dan ik. In Rusland is het: de man verdient het geld, de vrouw geeft het uit. In Nederland vinden ze: je koopt je vrouw niet. Ze betalen samen en nemen samen de beslissingen. Ik zeg niet dat het moet zoals in Rusland."

Thuis spreekt hij met Koblenko voornamelijk Russisch. "Behalve als we iets vertellen over een gesprek dat we met een Nederlander hebben gehad, dan schakelen we over naar Nederlands."