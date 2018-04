Actrice The Cosby Show Keshia Knight Pulliam wint voogdijzaak

Knight Pulliam, die jongste dochter Rudy speelde in The Cosby Show, kondigde op oudjaarsdag 2016 haar verloving met oud-footballspeler Ed Hartwell aan. Een dag later trouwde het stel al, en in juli van 2016 maakte de actrice bekend dat ze zwanger was van Hartwell.

Een week later vroeg hij een scheiding aan. In een interview met de New York Post verklaarde de atleet dat Knight stiekem zwanger was geraakt. Hij eiste in de scheidingspapieren ook een vaderschapstest. Na de geboorte van Ella Grace in januari van 2017, bleek hij wel degelijk de vader van het meisje.

Een rechter keurde de scheiding maandag officieel goed, volgens TMZ op grond van ontrouw van Hartwell. De oud-atleet mag zijn dochter wel blijven zien.