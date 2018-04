Sarah Jessica Parker zegt geen ruzie te hebben met Kim Cattrall

"Er is geen catfight. Er is nooit een catfight geweest", aldus Parker in een interview met Vulture. "Er waren vier vrouwen op die set en ik heb met iedereen evenveel tijd doorgebracht. Dus dit was niet een set met twee vrouwen die het niet met elkaar konden vinden."

Geruchten over een vete tussen Parker en Cattrall laaiden op toen bleek dat die laatste definitief niet wilde meewerken aan een derde Sex And The City-film. "Als zij er voor kiest om geen film te maken, kan ik daar niet veel aan veranderen en moeten we dat respecteren. Wij hebben onze teleurstelling daarover geuit, maar we leven in een vrij land waar iedereen zijn eigen keuzes mag maken en soms is het antwoord nee", aldus Parker.

Geen vriendin

Catrall leek Parkers teleurstelling over het sneuvelen van een derde SATC-film in het najaar van 2017 niet goed op te vatten. In een Britse talkshow liet ze weten dat haar oud-collega aardiger had kunnen reageren. Ze zei daarbij ook: "Ik heb nooit begrepen wat haar probleem was."

Afgelopen winter ging het weer mis tussen de twee. Cattrall deelde op Instagram berichten over haar vermiste broer, die later overleden bleek. Al haar SATC-collega's reageerden met steunbetuigingen. In eerste instantie bedankte Cattrall hen daarvoor, later plaatste ze een bericht over Parker. "Je aanhoudende berichten zijn een pijnlijke herinnering over hoe wreed je was en bent. Laat ik heel duidelijk zijn: je bent geen familie en je bent niet mijn vriendin."