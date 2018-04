Familie overleden Avicii bedankt fans en collega's voor steunbetuigingen

"We willen jullie bedanken voor de steun en de liefdevolle woorden over onze zoon en broer", zegt de familie in een verklaring aan onder meer Variety. "We zijn zo dankbaar voor iedereen die van Tims muziek hield en bewaren waardevolle herinneringen aan zijn liedjes."

De familie zegt ook dankjewel voor alle muzikale eerbetonen die plaatsvonden na het overlijden van Avicii, wiens echte naam Tim Bergling was. Afgelopen weekend brachten dj's Armin van Buuren, Kygo en David Guetta tijdens hun optreden een hommage aan de dj. In Utrecht werd vanaf de Domtoren zaterdag hits van hem gespeeld.

"We zijn dankbaar voor de privacy die ons wordt gegund tijdens deze moeilijke momenten", besluit de familie. "Het is onze wens dat dit zo blijft."

​Overlijden

Avicii overleed vrijdag in Muscat, de hoofdstad van Oman, waar hij met een paar vrienden op vakantie was. De politie doet geen uitspraken over zijn doodsoorzaak, maar liet wel weten dat de muzikant niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De Zweedse artiest, die op nummer 28 stond in de top 100 van het Britse blad DJ Mag, gaf al sinds 2016 geen optredens meer vanwege gezondheidsproblemen. Hij had moeite met de druk die gepaard ging met zijn roem en had lange tijd een alcoholprobleem.