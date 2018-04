Home Alone-acteur Macaulay Culkin blijft rond de kerstdagen binnen

"Ik blijf rond die dagen steeds vaker binnen", vertelde de Home Alone-acteur, die maar zelden interviews geeft, in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Ook kijkt de 37-jarige Culkin, die in de jaren negentig te zien was in twee Home Alone-films, nooit naar zijn eigen films. "Toen er vanwege het vijftienjarig jubileum een speciale editie uitkwam, realiseerde ik me dat ik de film al vijftien jaar niet had gezien. Ik heb ook weleens verzoekjes gehad om de film samen met iemand te kijken. Dat is vleiend, maar ook griezelig."

Reservering

De acteur noemt het feit dat mensen hem nog steeds zo vaak herkennen "een zegen en een vloek". "Ik kan in elk restaurant terecht zonder reservering, maar vervolgens word ik wel de hele avond aangestaard."

In zijn tienerjaren nam Culkin even afstand van de filmwereld. "Ik maakte een stuk of veertien films in zes jaar. Ik was altijd van huis en ik had behoefte aan iets anders."

De acteur besloot naar school te gaan. "Het was heerlijk om met mensen van mijn eigen leeftijd om te gaan, aangezien ik veel met volwassenen had gewerkt." Wel werd hij anders behandeld dan anderen. "Ja, maar dat gebeurt m'n hele leven al. Naar school gaan was het slimste dat ik had kunnen doen."

Bunny ears

Na zijn acteercarrière ging het lange tijd niet goed met Culkin: hij zou jaren verslaafd zijn geweest aan drank en drugs. Sinds een paar jaar lijkt het beter te gaan.

Sinds kort heeft Culkin samen met een vriend een podcast, genaamd Bunny ears. "We praten over allerlei dingen. Soms hebben we gasten en we behandelen verschillende thema's, zoals complottheorieën."