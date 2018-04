Gordon krijgt geen contactverbod opgelegd

De rechter had beide partijen voorgesteld om er samen uit te komen, maar dat lukte niet.

De zanger werd door Kevin, die in februari op sociale media door Gordon bestempeld werd als zijn nieuwe vriend, aangeklaagd voor stalking. Gordon en Kevin ontmoetten elkaar in 2014 en kregen na een pauze onlangs opnieuw een relatie. De zanger zou hem hebben meegenomen op vakantie en verschillende cadeaus voor hem hebben gekocht.

In de rechtbank vertelde Kevin B. begin april dat hij de relatie zag als vriendschappelijk. De rechter is het daar niet mee eens: gekeken naar het aantal berichten dat de mannen over en weer hebben gestuurd en de aard van de berichten is duidelijk dat er sprake was van meer. "Dat partijen een affectieve- en seksuele relatie hebben gehad is geen fake-nieuws", zo oordeelt de rechter. "Het is in dit kort geding niet aan de rechter om te beoordelen of er ook sprake was van een liefdesrelatie."

Sociale media

Kevin B. eiste aanvankelijk dat Gordon alle berichten over hem op sociale media verwijderde. Toen de presentator daar gehoor aan gaf, leek het kort geding even van de baan. Kevin B. beweerde echter dat Gordon hem nog steeds lastigvalt.

De advocaat van de zanger zei dat Gordon voor het laatst een bericht heeft gestuurd op 3 maart en dat er absoluut geen sprake zou zijn van stalking. Ook stelde hij dat de entertainer niet meer in het openbaar zal praten over zijn "ex." De rechtbank acht die belofte van de zanger als voldoende.

Niet alleen het contactverbod komt er niet, ook de rectificatie waar Gordon om gevraagd had, krijgt geen gevolg. Kevin B. mag de relatie niet langer ontkennen, doet hij dit wel, moet er een dwangsom van 5.000 euro worden betaald.

Reactie

"Ik ben blij dat hiermee de leugens die B. over onze relatie heeft verspreid publiekelijk worden rechtgezet. Het is zo pijnlijk geweest om als leugenaar te worden afgeschilderd, terwijl we een geweldige liefdevolle relatie hebben gehad.", aldus Gordon in een reactie.

De entertainer laat weten de zaak achter zich te willen laten. "Hiermee kan nu een streep gezet worden onder deze treurige bladzij in mijn leven en ik kan me weer met volle energie op nieuwe projecten storten."