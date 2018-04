Prins William en Kate Middleton opnieuw ouders geworden van een jongen

Dat meldt Kensington Palace maandag.

De hertogin van Cambridge werd 's ochtends naar het St. Mary's Hospital in Londen gebracht. De pers stond daar al enkele dagen buiten te wachten op de geboorte van het kind.

Prins William was bij de geboorte aanwezig. De naam van het kind zal traditiegetrouw pas enkele dagen na de geboorte bekendgemaakt worden.

Het derde kind van het kroonprinselijk paar wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (92) overlijdt, wordt zij opgevolgd door prins Charles (69), daarna volgen kroonprinsen William (35) en George (4). Prinses Charlotte (2) is vierde in de lijn.

Zwangerschap

Het stel maakte op maandag 4 september de zwangerschap van Middleton (36) bekend en liet daarbij weten erg blij te zijn met het nieuws.

Prins William en Kate Middleton trouwden in april 2011, nadat ze in 2002 een relatie kregen. In juli 2013 werd het eerste kind van het stel geboren: prins George. Op 2 mei 2015 werden ze ouders van hun tweede kind, prinses Charlotte.