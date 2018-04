Zwangere Kate Middleton opgenomen in het ziekenhuis voor bevalling

Dat meldt Kensington Palace maandag. De 36-jarige hertogin van Cambridge is in april uitgerekend, maar een exacte datum is nooit gegeven. De pers staat al enkele dagen opgesteld bij het St. Mary's Hospital in Londen. De hertogin is sinds 22 maart met zwangerschapsverlof.

Middleton is met de auto naar het ziekenhuis gebracht en haar echtgenoot William (35) is bij haar. Verdere informatie geeft Kensington Palace nog niet.

Het stel kondigde in september aan in verwachting te zijn van hun derde kind. Ze zijn al de ouders van prins George (4) en prinses Charlotte (2). Middleton kampte, net als bij eerdere zwangerschappen, met extreme zwangerschapsmisselijkheid.

Het derde kind van het kroonprinselijk paar wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (92) overlijdt, wordt zij opgevolgd door prins Charles (69). Daarna komen achtereenvolgens kroonprins William en prins George in aanmerking. Prinses Charlotte is vierde in de lijn.