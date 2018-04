Will Smith bood Prince tonnen voor privé-optreden

Dat blijkt uit e-mails die openbaar zijn gemaakt nu het recherche-onderzoek naar de dood van Prince is afgerond, zo ontdekte The Blast. In de documenten gaat het alleen om een aanbod. Of de zanger daar op is ingegaan, is niet bekend.

Het dossier van de politie van Carver County bestaat uit onder meer foto's en video's van de situatie die de autoriteiten aantroffen nadat er in april 2016 melding was gedaan van een mogelijk overleden persoon in Paisley Park. Ook bevat het dossier verschillende getuigengesprekken, onder meer een met Sinéad O'Connor. De zangeres verklaarde enkele weken na de dood van Prince dat de muzikant geregeld harddrugs gebruikte en dan agressief met vrouwen omging.

In de papieren staan ook bedragen vermeld die Prince kreeg om op publieksevenementen in Europa te spelen. Zo was met het Britse Hop Farm Festival een bedrag van 2 miljoen dollar afgesproken en kreeg de muzikant voor concerten in Polen en Frankrijk 1,65 en 1,35 miljoen dollar.