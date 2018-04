Acteur Michael J. Fox geopereerd aan ruggengraat

"Hij is nu aan het herstellen. Hij voelt zich goed en kijkt ernaar uit om deze zomer weer op de golfbaan te staan", zegt Fox' woordvoerder zondag tegenover People.

Door de operatie moet de acteur een aantal optredens annuleren. Zo is hij eind deze maand niet aanwezig bij de Calgary Comic and Entertainment Expo in Canada.

De Back To The Future-acteur maakte in 1998 wereldkundig dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Rond de eeuwwisseling had hij zoveel last van de zenuwziekte, dat hij stopte met acteren. Later pakte hij zijn acteercarrière weer op, voornamelijk met televisierollen.

Prijzen en series

Fox won drie Emmy Awards voor zijn rol in The Good Wife en was verder onder meer te zien in enkele afleveringen van Curb Your Enthusiasm. Komend seizoen is hij te zien in de tv-serie Designated Survivor, waarin hij een doortrapte advocaat zal spelen die een onderzoek leidt naar het lekken van vertrouwelijke informatie.