Austin Powers-acteur Verne Troyer (49) overleden

"Verne was een vechter als het ging om zijn eigen zaken. In de afgelopen jaren heeft hij meerdere malen geworsteld en gewonnen. Dit keer was het helaas te veel voor hem", is te lezen.

In de verklaring wordt verwezen naar depressie en suïcide als "serieuze problemen. Je weet nooit wat voor gevecht iemand binnenin voert." Een officiële doodsoorzaak wordt niet genoemd.

Troyer is "gedurende de recentste tegenslag" gedoopt in het bijzijn van familieleden. Zijn nabestaanden zeggen dat ze zijn dood privé willen verwerken.

Ziekenhuis

Bronnen dichtbij de acteur meldden eerder deze maand al aan entertainmentwebsiteTMZ dat de acteur naar het ziekenhuis was overgebracht omdat hij suïcidaal, dronken en overstuur zou zijn.

Troyer worstelde al jaren met alcoholproblemen en is meermalen opgenomen in een afkickkliniek, in april 2017 voor het laatst. In 2002 overleefde hij al een alcoholvergiftiging.

Mini Me

De acteur verscheen in 1999 voor het eerst als Mini Me in de Austin Power-film The spy who shagged me. Met deze rol verwierf hij bekendheid bij het grote publiek. Hiervoor had hij kleinere rollen in onder meer Men in Black.

Verne leed aan achondroplasie, een vorm van dwerggroei. Hierdoor was hij slechts 80 centimeter lang.