Duizenden Zweden herdenken overleden dj Avicii

De Zweden kwamen zaterdagmiddag bij elkaar op Sergels torg, het grote plein in de binnenstad van de hoofdstad.

Er werd een toespraak gehouden waarin Tim Bergling, zoals de Zweed echt heet, werd geroemd vanwege zijn grote betekenis voor de Zweedse muziekscene.

Onder de toegestroomde fans waren mensen van alle leeftijden. Veel fans huilden, maar er werd ook gezongen en gedanst.

Doodsoorzaak

Avicii overleed vrijdag onverwacht op 28-jarige leeftijd in Oman, waar hij met een paar vrienden op vakantie was. Het is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden. De politie heeft zaterdag laten weten niet te vermoeden dat de dj door een misdrijf om het leven is gekomen. Verdere details over zijn dood wil de politie niet bekendmaken.

In het verleden kampte de dj met gezondheidsproblemen door zijn overmatige drankgebruik. Ook stopte hij met touren, omdat hij niet kon omgaan met de roem.