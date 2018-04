Inbreker opgepakt voor douchen en slapen in huis Taylor Swift

Swift was op het moment van de inbraak niet thuis, schrijft TMZ. Ze is al een paar maanden eigenaar van het huis, maar heeft er volgens de entertainmentsite nooit echt gewoond.

De man tikte een raam in en wist zo binnen te komen. Een ooggetuige zag het gebeuren en belde de politie.

Het is de derde keer in korte tijd dat een fan in de buurt probeert te komen van de Shake it off-zangeres. Vorige week pakte de politie een andere man op in de buurt van een van de huizen van Swift. Hij was met een mes en een masker naar haar huis in Beverly Hills gereden om de 28-jarige Amerikaanse te ontmoeten.

Eerder deze maand werd een fan gearresteerd die de villa van Swift binnen probeerde te komen. Deze man moest door de politie van een beveiligingsmuur verwijderd worden.