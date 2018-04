Zangeres Roberta Flack kort opgenomen in ziekenhuis

De 81-jarige zangeres, bekend van het nummer Killing me softly with his song, stond op het punt een oeuvreprijs in ontvangst te nemen. Tijdens een concert werd ze onwel, laat haar manager weten aan People.

Het zou inmiddels weer goed gaan met de zangeres die een nachtje moest blijven. Ze was nog in staat van het podium te lopen, maar werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

"Een paar jaar geleden heeft ze een beroerte gehad", zegt een woordvoerder van Flack tegen het blad. "Ze voelde zich niet lekker, dus het was beter haar naar een ziekenhuis te laten bregen."

The Fugees brachten in 1996 de cover Killing me softly uit, dat eveneens een enorme hit werd. Andere hits van Flack zijn The first time ever I saw your face en Tonight I celebrate my love.