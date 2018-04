Politie Oman vermoedt dat er geen sprake is van misdrijf bij dood dj Avicii

Over de doodsoorzaak doet de politie verder geen uitspraken, meldt de Zweedse publieke omroep SVT News. De politie van Oman geeft prioriteit aan de zaak. "We hebben alle informatie, we weten wat er is gebeurd, maar we laten het niet aan de media over", zegt een woordvoerder van de politie tegen de omroep. Ook laat de politie weten dat het lichaam van de dj naar zijn thuisland kan worden vervoerd.

De oudste broer van Avicii is zaterdag aangekomen in Muscat. Volgens TMZ weet de familie van de Zweedse dj nog niets over de doodsoorzaak. David Bergling zou in Oman op zoek gaan naar antwoorden. Hij verblijft in een hotel vlakbij het resort waar zijn broer Tim Bergling, zoals de dj eigenlijk heet, verbleef.

De dj was samen met een aantal vrienden op vakantie. Het Muscat Hills Resort verklaart veel vragen te krijgen over de dood van de dj, maar niet op de zaak in te kunnen gaan. Wel bevestigt het hotel dat de dj bij hen verbleef en dat hij 'erg vriendelijk was' voor het personeel.

Optredens

De Zweedse artiest, nummer 28 in de top 100 van het Britse blad DJ Mag, gaf al sinds 2016 geen optredens meer vanwege gezondheidsproblemen. Hij zei destijds in een verklaring niet te stoppen met het maken van muziek.

In de Netflixdocumentaire True Stories zei hij het touren fysiek te zwaar te vinden, mede doordat artsen hem "volstopten" met medicatie waar hij afhankelijk van werd. Hij vertelde in diverse interviews niets te hebben met de wereld om de shows heen, omdat hij erg introvert was.

Hij kampte met een acute alvleesklierontsteking en zijn blindedarm en galblaas werden verwijderd. De problemen werden veroorzaakt door overmatig drankgebruik. Ook had Avicii moeite met de druk die gepaard ging met zijn roem.

Avicii was bekend door hits als Hey Brother, Levels en Wake me up.